Caputo fallisce dagli undici metri il pareggio: Empoli-Roma 0-1 al 58'

Vince ma non convince la Roma e tutto sommato va bene così. I giallorossi si scoprono cinici, abili nello sfruttare al massimo le proprie qualità (leggi calci piazzati e centimetri dei giocatori) e soprattutto fortunati. A Empoli finisce 2-0, chiudendo un filotto di quattro vittorie...

ChievoVerona, 23 calciatori convocati per la sfida al Milan

Inter, distrazione muscolare per Brozovic: out con la SPAL

Napoli, i convocati di Ancelotti: out Luperto, squalificato Mario Rui

Italia femminile, Gama out per la Svezia

Parma, i convocati di D'Aversa: out Gervinho, Inglese e Dimarco

Lazio, accertamenti per Durmisi: possibile lussazione al braccio destro

Cagliari-Bologna, Dessena e Okwonkwo entrano in campo già ammoniti

Atalanta, i convocati per la Sampdoria: c'è Masiello

DIRETTA BUNDES - Succede di tutto a Dortmund, Borussia ok

Sampdoria, i convocati per l'Atalanta: assenti solo Regini e Saponara

Milan, l'obiettivo Paquetá in grande spolvero: doppietta al Corinthians

Milan, i convocati di Gattuso per il Chievo: ancora out Caldara

Occasione sprecata dall'Empoli che fallisce il pareggio dagli undici metri: dagli sviluppi di un calcio d'angolo Luca Pellegrini spizza il pallone che finisce sul braccio di Cengiz Under. L'arbitro concede il calcio di rigore grazie all'ausilio del VAR ma l'esecuzione di Caputo è pessima: il tiro dell'attaccante finisce alto. Empoli-Roma 0-1 dopo 58'.

