Caputo: "Italia grande bellezza, dimostriamo il nostro senso civico e restiamo a casa"

Video-messaggio di bomber Francesco 'Ciccio' Caputo attraverso i canali social del Sassuolo. "Volevo mandarvi un messaggio perché siamo in un momento delicato, in un periodo difficile per tutti, ma solamente uniti possiamo sconfiggere e vincere questa battaglia. Dobbiamo ringraziare i medici e i volontari che stanno svolgendo un grande lavoro, oggi sono loro i nostri eroi. L'Italia è una grande bellezza, ma sta a noi dimostrare il nostro senso civico e la grande maturità. Stiamo a casa, è importante. Tutto andrà bene", le parole dell'attaccante neroverde in prima linea nella lotta contro il Coronavirus.