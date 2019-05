Caputo: "Pagherei per salvarci. Futuro in A? Vorrei giocarla a Empoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ciccio Caputo vuole provare a tenere l'Empoli in Serie A, ma non sarà facile vista la classifica della formazione di mister Andreazzoli. Domani è in programma il derby contro la Fiorentina, mentre l'attaccante ha ammesso che la dirigenza empolese è vicino alla squadra: "Il presidente Corsi ci ha addirittura promesso un premio speciale in caso di salvezza. Un gesto importante, inatteso. Ma noi per restare in Serie A saremmo pronti a pagare qualcosa di tasca nostra. Io ho segnato 15 gol, ho dimostrato di valere la A ma voglio la salvezza", le sue parole attraverso La Gazzetta dello Sport.

Futuro al Brescia? Caputo è stato di recente accostato alle rondinelle, che hanno appena conquistato la promozione in A. Tuttavia la punta pensa solo a fare bene in questo momento. "Futuro ancora in Serie A? Io vorrei farlo con l’Empoli", ha ammesso.