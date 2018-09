Caputo segna, i giovani no. All'Empoli serve un "nuovo" Donnarumma

© foto di Federico Gaetano

Dalla Serie B alla Serie A. Il passo è lungo, ma 'Ciccio' Caputo non ha alcuna voglia di fermarsi qui. Dopo aver segnato 27 reti in cadetteria, l'attaccante dell'Empoli ha ripreso proprio da dove aveva lasciato anche nel massimo campionato. In gol contro il Cagliari all'esordio e anche stasera, dopo appena 18 secondi, nel match del Mapei contro il Sassuolo (1-3). La solita certezza, insomma, accanto alla quale manca però l'Alfredo Donnarumma ammirato lo scorso anno (21 reti).

In estate gli azzurri hanno deciso infatti di separare i due gemelli del gol cedendo il classe '90 al Brescia. Un addio pesantissimo, almeno finora, in termini realizzativi. Se è vero che l'Empoli si è assicurato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, il classe '96 Antonino La Gumina, oltre a un altro giovane interessante come Samuel Mraz (classe '97), oggi Andreazzoli può contare solamente sulle reti del suo numero 11. Perché La Gumina (zero gol) appare ancora un po' troppo acerbo per lasciare il segno in Serie A e perché Mraz - pur avendo firmato l'1-2 nel ko di Genova - è stato impiegato pochissimo (mai titolare).

Ovviamente, dopo sole cinque giornate, è troppo presto per esprimere giudizi completi, ma non aver puntato su un altro "usato sicuro" in quella porzione di campo dove si risolvono le partite potrebbe presto diventare un rimpianto per la società toscana. Aspettando le giovani promesse, ci pensa bomber Caputo. Basterà?