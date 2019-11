Caputo show al Mapei: con le emiliane il bomber del Sassuolo si scatena

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spettatori del Francesco Caputo show. L'attaccante del Sassuolo, rimasto ai box contro il Lecce per l'infortunio alla tibia rimediato nel match interno con la Fiorentina, è tornato titolare e si è ripreso subito la scena, interrompendo un digiuno che durava da quasi due mesi. L'ex Empoli infatti non segnava dallo scorso 22 settembre, quando aveva messo a segno una doppietta contro la SPAL: nei derby con le emiliane, di fatto, l'attaccante si scatena. Due reti contro la SPAL, due contro il Bologna: per adesso solo il Parma si è salvato, ma sicuramente nel girone di ritorno i ducali faranno particolare attenzione alla punta neroverde, che ha già bucato la porta di Sepe lo scorso anno, quando vestiva la maglia dell'Empoli.

E pensare che Caputo non era neanche certo di partire dal primo minuto. La botta contro la Fiorentina nell'ultima gara giocata al Mapei era stata forte e dolorosa e lo aveva costretto a restare a casa contro il Lecce. De Zerbi ha deciso di fidarsi della voglia di rivalsa di Caputo e l'attaccante ha ripagato la fiducia del tecnico con una doppietta, che di fatto ha steso il Bologna ed ha regalato ai neroverdi tre punti davvero importanti.