Caputo vince la scommessa, Del Piero pronto a pagare: "Per la cena mi sto già preparando"

Dopo la doppietta di ieri, Francesco Caputo sale a quota 21 gol in Serie A. Un gran risultato per il bomber del Sassuolo, che non vale soltanto la gloria personale. In passato, Caputo aveva infatti scommesso con Alessandro Del Piero una cena pagata, nel caso fosse arrivato ad almeno 20 gol in questo campionato. Traguardo raggiunto, e ora l'ex numero 10 della Juventus si appresta a rispettare l'impegno preso. Con due storie su Instagram, infatti, Pinturicchio ha dapprima ribadito la promessa, facendo i complimenti all'attaccante di Altamura: "Ci conosceremo presto". E poi, direttamente dal suo ristorante di Los Angeles, ha aggiunto: "Per la cena mi sto già preparando". Caputo sceglierà il pesce o la carne?