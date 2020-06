Careca consiglia il Napoli: "Everton uno dei migliori. Serve un nuovo attaccante"

vedi letture

Intervista a Careca sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, con l'ex attaccante del Napoli che dà i suoi consigli di mercato agli azzurri, a partire dall'obiettivo Everton del Gremio: "È nel giro della Seleção, nell’ultimo anno ha dimostrato di essere uno dei migliori: ha la sfrontatezza per saltare gli avversari, è aggressivo e veloce. Il Napoli ha bisogno di una punta, nonostante la presenza di Milik: il polacco è in grado di fare la differenza, ma ha subito vari infortuni. Mertens e Insigne sono delle certezze, tuttavia non possiamo dipendere solo da loro. Non si vince uno scudetto con 11 giocatori: per questo la Juventus ha qualcosa in più delle altre".