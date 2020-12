Careca: "Maradona incantava usando solo il piede sinistro. Per me è stato il numero uno"

Antonio Careca, ex attaccante del Napoli e compagno di Maradona, ha parlato a Tiki Taka: "Fisicamente l’ho visto 5-6 anni fa ma l’ho sentito sei mesi fa. Nelle ultime settimane ho sentito Claudia (l’ex moglie ndr) e parlavamo dell’intervento che doveva fare Diego. Eravamo preoccupati di come stava perché vedevamo che non era più il ragazzo che piaceva a noi. Maradona è sempre stato allegro e sincero”.

Chi era meglio tra Maradona e Pelè?

“Diego usava solo il piede sinistro, se avesse usato anche il destro cosa avrebbe potuto combinare? È un paragone che non si può neanche fare, Pelè forse è stato più completo ma Maradona incantava tutti solo con il sinistro. Era uno spettacolo, per me è stato il numero uno”.

Sogna di vedere suo nipote con la maglia del Napoli?

“Ho tre nipoti, uno di sette anni, uno di quattro e uno di un anno e due mesi. Quello di quattro è sinistro, sia di mano che di piede. Chissà se andrà al Napoli. Speriamo”.