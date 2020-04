Caressa: "Facciamo un film sul tuo ritorno nel calcio". Cassano: "Sì, ma solo all'Entella"

vedi letture

Antonio Cassano, ospite oggi di Sky Sport, raccoglie la proposta del giornalista Fabio Caressa sulla possibilità di fare un film su un grande ritorno di Fantantonio come calciatore: "L'idea è magnifica, la prendo in considerazione, non ci ho mai pensato. Sono maturato? I figli ti fanno cambiare la prospettiva, mi hanno fatto migliorare ma devo dire grazie a mia moglie, mi ha dato una grandissima mano per farmi cambiare, con tutto l'affetto e l'aiuto che una donna può dare al proprio uomo. Accetterei solo l'Entella però, non ho mai conosciuto una persona buona, nel mondo del calcio, come Gozzi. Un po' come Garrone. Gli auguro di andare in Serie A, se lo meriterebbe".