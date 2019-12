Carles Perez, Ansu Fati e i loro fratelli. La Masia è di nuovo una risorsa

Fonte: dall'inviato a San Siro

E dire che in Spagna, in Catalogna per la precisione, stavano iniziando a preoccuparsi. Da quelle parti La Masia è sempre stata vanto e risorsa da cui attingere e da cui costruire i futuri successi. Ma dopo l’addio di Xavi-Iniesta, nonostante i vari Messi, Busquets, Piqué e Sergi Roberto ancora in squadra, sembrava quasi che il settore giovanile blaugrana avesse smesso di produrre talenti buoni per il primer equipo. O quantomeno che il livello non fosse quello del glorioso recente passato. Sembrava.

Sì perché ieri, purtroppo, a San Siro oltre che l’eliminazione dell’Inter è adato in scena il riscatto della cantera blaugrana. E per capirlo basta guardare il tabellino, con Carles Perez e Ansu Fati mattatori si serata. Attaccanti rispettivamente del ’98 e del 2002, sono usciti dalla Masia nei mesi scorsi e seppur in poco tempo hanno già lasciato il segno. Ed entrambi sembrano destinati ad una scintillante carriera blaugrana. “Este chico tiene algo”, ovvero ‘questo ragazzo ha qualcosa (di speciale)’, commentavano gli oltre 70 cronisti iberici sulle tribune di San Siro, riferendosi a Carles Perez. Un giovane che ha sempre segnato con i pari età e che presumibilmente continuerà a farlo con i grandi. Di Ansu Fati, invece, abbiamo già detto di tutto e di più ed il fatto che sia diventato il più giovane di sempre a segnare in Champions spiega bene le sue potenzialità. “Ha un talento straordinario e segna tanto”, ha detto Valverde in conferenza stampa parlando del suo gioiellino uscito dalla panchina.

I due marcatori però non sono gli unici su cui si sono posati i riflettori di San Siro: Carles Alena ha giocato con qualità e personalità fra Rakitic e Vidal. E in panchina sono rimasti seduti il portiere Inaki Pena, il terzino Dani Morer e la stellina di centrocampo Riqui Puig. Ovvero altri 3 prodotti de La Masia che aspettano solo la propria grande occasione.