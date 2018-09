© foto di Federico Gaetano

Il nome di Beppe Marotta, ad della Juventus, continua a circolare come possibile candidato alla presidenza della FIGC. Il ds del Cagliari Marcello Carli ha parlato di questa eventualità a RMC Sport durante il 'Night Show': "Parlare di Marotta è superfluo. Sta dimostrando di essere il top nel calcio italiano, se decidesse di mettersi a disposizione sarebbe un bene. Il calcio italiano però sta passando un periodo grigio non solo per la Nazionale. Dobbiamo iniziare ad avere dei punti di riferimento, secondo me è tutto da rifare. Se Marotta si mette a disposizione di una cosa seria va benissimo, se si continua a farsi la guerra fra le componenti non ha senso. In Inghilterra per esempio fanno un discorso comune fra Premier League e Championship, qua tutti guardano al proprio orticello. Noi dobbiamo far diventare un'opportunità il momento più basso del calcio italiano. Il calcio va rifondato, servono 3-4 figure di riferimento importanti che possano dare delle linee".