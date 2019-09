Carli: "Sarri che allena in Champions è un esempio per tutti"

Marcello Carli, ds del Cagliari, ha parlato a Sky Sport rilasciando anche alcune dichiarazioni su Maurizio Sarri, con cui ha lavorato ai tempi di Empoli: "L'emozione nel vederlo in Champions sulla panchina della Juve? Più che per la partita specifica con l'Atletico, l'emozione più forte che ho provato è stata nel vederlo raggiungere la Champions. Ho un rapporto forte con lui, anni fa gli dissi che sarebbe arrivato sicuramente ad allenare un club importante in Champions League. Con la Juve prosegue in un percorso importante iniziato con il Napoli. Il suo sogno era di arrivare, un giorno, ad allenare nella massima competizione europea: c'è riuscito e questo deve essere da esempio per tutti".