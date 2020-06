Carlo Ancelotti, le Champions con il Milan e la Decima col Real: ora l'Everton

Da calciatore ha avuto una bella carriera, fatta di parecchi successi soprattutto con la maglia del Milan. Da allenatore, però, Carlo Ancelotti è entrato di diritto fra i migliori al mondo. Nato calcisticamente nel Reggiolo, dal '75 al '79 giocò nel Parma. In seguito fu acquistato dalla Roma, dove rimase fino al 1987, anno in cui arrivò la chiamata del Milan. In rossonero rimase fino al '92, anno in cui appese gli scarpini al chiodo. Dal '92 diventa vice di Arrigo Sacchi sulla panchina dell'Italia, nel '95-'96 la prima esperienza nel club con la Reggiana. Dal '96 al '98 guidò il Parma arrivando a centrare un secondo posto e il consecutivo piazzamento in Champions. Gli ottimi risultati convinsero la Juventus a puntare su di lui: a Torino rimase due anni, ma il feeling con la piazza non raggiunse i livelli sperati e nel 2001 arrivò il passaggio al Milan. Gli 8 anni rossoneri furono caratterizzati da grandissimi successi, tanto in Italia quanto in Europa. Dal 2009 al 2011 guidò il Chelsea, poi un anno al PSG, due al Real Madrid in cui riuscì a portare a Valdebebas la Decima Champions League e successivamente il Bayern Monaco, club che lo ha poi esonerato nell'ottobre 2017. Il suo palmarès è semplicemente straordinario: da giocatore ha vinto 4 Coppe Italia, 3 Scudetti, una Supercoppa italiana, 2 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppa UEFA e 2 Intercontinentali. Da allenatore, come detto, ha fatto ancora meglio: uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, un Community Shield, un Campionato inglese, una Coppa d'Inghilterra, un Campionato francese, una Coppa di Spagna, una Supercoppa di Germania, un Campionato tedesco, una Coppa Intertoto, 3 Champions League, 3 Supercoppa UEFA e 2 Coppe del Mondo per Club. L'estate 2018 la notizia che ha stupito tutti: Ancelotti disse sì al Napoli ma i suoi 18 mesi in azzurro non hanno lasciato ricordi indelebili. Poi l'addio e la firma con l'Everton, squadra che cercherà di far entrare nel club delle grandi di Premier. Oggi Carletto compie 6q anni.

Sono nati oggi anche Eugenio Bersellini, Laszlo Kubala, Attilio Tesser, Angelo Gregucci, David Platt, Bruno N'Gotty, Matuzalem, Vasilis Torosidis, Marco Andreolli, Vincent Laurini e Juan Jesus.