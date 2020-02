"Carlo fantastico, Carlo magnifico". Ancelotti è già idolo di Goodison Park

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carlo Ancelotti ha rilanciato l'Everton. Col successo di sabato contro il Crystal Palace i Toffees si sono portati a ridosso della zona Europa League, con lo Sheffield United distante solamente tre lunghezze. Una metamorfosi avvenuta con stupefacente velocità.

I NUMERI LO PREMIANO - Il tecnico italiano ha preso la squadra al 15° posto, raccogliendo il testimone dal traghettatore Duncan Ferguson che nel suo breve interregno ha anche fatto un ottimo lavoro. Prima di lui, le macerie lasciate da Marco Silva: dopo il derby perso col Liverpool la squadra era sprofondata addirittura al 18° posto. I freddi numeri dicono che con Ancelotti alla guida dell'Everton sono arrivate 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, in trasferta contro i campioni in carica del Manchester City. E squadra sempre in gol. Tatticamente Ancelotti ha continuato il lavoro continuato da Duncan Ferguson, applicando il più classico dei 4-4-2. Old but gold verrebbe da dire. Calvert-Lewin e Richarlison davanti in linea è una mossa che sta pagando i suoi dividendi. Entrambi trovano una spalla su cui poggiarsi, esaltandosi anche a livello realizzativo. Nell'ultimo turno entrambi sono andati a segno. Sulle fasce tanta qualità con Bernard e Walcott. E la difesa è maggiormente coperta.

LO SPOGLIATOIO E I TIFOSI LO AMANO - Il predecessore Marco Silva è stato definito come tecnico freddo, distaccato. Comunque poco empatico con lo spogliatoio. Il contrario di Carlo Ancelotti. Citiamo una affermazione di Theo Walcott in merito: "Con lui puoi rilassarti e parlare come fai con chiunque altro" citando la vigilia della partita contro il Watford quando il tecnico lo ha così incoraggiato: "Theo, ti permetto di segnare". "Mi ha fatto ridere e messo a mio agio" ha commentato l'ex Arsenal, che trova in lui similitudini con Arsène Wenger. Lo spogliatoio lo rispetta, molto di più di quanto non facesse con Marco Silva. Ancelotti ha incoraggiato il dialogo, ha creato un legame. E anche i tifosi lo adorano: "Carlo fantastico, Carlo magnifico. Alè. alè, Ancelotti" è il coro creato ad hoc a Goodison Park, stadio dove è già idolo. Ironia del destino, lo stadio che sancì il suo addio alla panchina del Chelsea. Era l'ultima giornata di Premier League e i blues persero 1-0. Subito dopo arrivò il comunicato del suo esonero.