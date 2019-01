Carnevali: "Boateng via per riconoscenza. Gran legame col Barça"

Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di SportItalia della cessione di Kevin-Prince Boateng al Barcellona: "L'aver creato questo rapporto col Barcellona sicuramente è una grande cosa per noi, l'obiettivo nostro era coltivarlo dopo l'operazione Marlon. E' una grande opportunità per il Sassuolo e soprattutto per Boateng, è il coronamento della sua carriera. Ha 31 anni e riuscire ad avere una richiesta del genere a questa età è una cosa eccezionale. La nostra politica è trattenere i migliori, ma abbiamo fatto un atto di riconoscenza verso il ragazzo. Operazioni future col Barça? Era ed è il nostro obiettivo. Con la dirigenza Barça si è instaurato un ottimo rapporto, c'è interesse loro verso nostri giocatori e noi abbiamo interesse nei loro giovani. Potremo fare grandi cose col Barcellona in futuro. Sensi e De Zerbi osservati speciali? Con loro si è parlato di tante cose, è normale che possano interessare altri ragazzi. Sono venuti tante volte a vederci e sicuramente avranno avuto modo di vedere Sensi e altri giocatori. E' tutto prematuro però, ma credo ci sarà modo di dare continuità a questo asse. Sensi come gli altri potrebbero avere richieste sia dall'Italia che dall'estero, vedremo se fra questi ci sarà anche quello del Barça. Duncan al Milan? Non c'è un discorso solo del Milan, ci potrebbero essere anche altre società ma fino a giugno vogliamo trattenere tutti per portare a termine la stagione. Il dopo Boateng? Per prima cosa abbiamo riportato a casa Scamacca e farà parte della rosa del Sassuolo, poi vedremo se ci saranno opportunità interessanti. Se non si presenteranno potremmo anche restare così".