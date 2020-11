Carnevali: "Connubio risultati-bilancio mai facile da ottenere, ma in questi anni ci siamo riusciti"

L'ad del Sassuolo Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport presentando la sfida con l'Udinese: “Dobbiamo cercare di alzare assolutamente l’asticella, oggi è però una partita complicata perché l’Udinese ci ha fatto sempre soffrire. Però credo ci siano i presupposti per continuare la striscia positiva".

Sognate prima o poi di riuscire a tornare in Europa come accadde con Di Francesco? "Noi cerchiamo di far di tutto per raggiungere una competizione europea il prima possibile. Sappiamo che è difficile ma è un obiettivo. Noi ogni anno dobbiamo cercare di fare qualcosina di più e sperare che magari chi sta davanti incappi in un’annata no".

Per raggiungere l'obiettivo lei ha la mano libera oppure la società ha sempre un occhio per tenere il bilancio in attivo? "Ho la mano libera fino a un certo punto, il Sassuolo è da otto anni in Serie A, anche quando c’era il signor Squinzi l’obiettivo era fare bene sul campo mantenendo però i bilanci in attivo, un connubio che è sempre difficile da raggiungere”.