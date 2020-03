Carnevali e i giocatori fuggiti all'estero: "Quando tornano dovranno rispettare la quarantena"

vedi letture

Quali misure per i giocatori stranieri che decidono di andare all'estero? Anche di questo ha parlato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nel corso di una lunga intervista ai microfoni di 'Telelombardia': "Noi non abbiamo avuto emergenze e problemi di Coronavirus. Non abbiamo avuto, per il momento, nemmeno richieste di andare via. Abbiamo suggerito a tutti in maniera forte di restare a casa e fino ad oggi questa linea è stata rispettata. Anche perché se un giocatore va all'estero quando rientra deve poi rispettare un periodo di quarantena e non sapendo quando ripartiranno gli allenamenti questo potrebbe essere un problema".

Clicca qui per l'intervista integrale rilasciata dall'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali