Carnevali e il prossimo campionato: "Difficile spostare la data d'inizio dopo il 12 settembre"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nella sua intervista a Radio Rai, ha parlato anche dell'idea di De Laurentiis di far iniziare il prossimo campionato non prima di fine settembre: "Proporrà una sua idea, poi parleremo tutti insieme anche dei diritti televisivi. Serve buonsenso, negli ultimi anni è sempre mancato. Spero che la decisione che verrà presa sia fatta con il buonsenso, dobbiamo pensare al calcio in modo globale, non pensando solo alla Serie A. Per l'inizio del campionato dobbiamo guardare in faccia la realtà, credo sia difficile spostare la data del 12 settembre. Questo però è il problema minore".