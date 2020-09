Carnevali: "Il mercato è lungo ma mai avuta la tentazione di cedere Locatelli o Boga"

"Il mercato è ancora lungo, dobbiamo aspettare fino al 5 ottobre. Ma la speranza è che i ragazzi più forti restino qui al Sassuolo. Non abbiamo mai avuto la tentazione di cedere Boga e Locatelli, anche perché loro sono convinti di restare qui". Parole e pensieri di Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo che ha parlato ai microfoni di 'Sky' pochi minuti prima del fischio d'inizio del match contro il Cagliari.

Marlon va al Fulham? Ferrari resta nonostante la richiesta del Torino?

"Per Marlon c'è un'offerta importante del Fulham, la trattativa è in corso e vediamo se la porteremo a termine. Per Ferrari non è arrivata alcuna offerta ufficiale del Torino, il suo procuratore ha portato un'offerta ma troppo bassa, non accettabile".