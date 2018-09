© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune battute: "Cosa provo guardando la classifica? Grande soddisfazione, siamo sulla strada giusta. Andiamo allo Stadium per fare bella figura e provare a vincere contro la Juventus. C'è chi ironizza sui nostri precedenti con la Juve e ci chiama "Scansuolo"? Mi infastidisce, con la Juve abbiamo un buon rapporto, ma abbiamo chiuso un numero superiore di operazioni di mercato con la Roma e altri club. Prendiamo esempio dalla Juve, ma quelle battute sono ingiustificate. Come abbiamo scoperto Bourabia? Con un attento lavoro di scouting. Abbiamo quattro osservatori fissi in Italia e altri all’estero, più una fitta rete di collaboratori. A ogni contratto io allego le relazioni su quel giocatore. Le ricerche sono mirate: cerchiamo giocatori non solo bravi ma adatti al gioco che vuole fare l’allenatore".