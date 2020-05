Carnevali lancia l'allarme: "Libri in tribunale se non ripartiamo. Qua siamo tutti pazzi"

“Se non giochiamo, libri in tribunale”. È questo l’allarme che lancia Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. “Se vogliamo far morire il calcio - prosegue il dirigente neroverde - siamo sulla strada giusta. Qua siamo tutti pazzi, non capisco il perché di tutta questa confusione”. Nell’intervista, Carnevali ha ribadito come non ripartire sarebbe un vero e proprio dramma economico, non solo per la Serie A ma per l’intero calcio italiano, a quel punto a rischio fallimento.

Qualche società non sembra voler ripartire. Anche perché magari perderebbe meno soldi con lo stop.

“Guardo a noi: se si torna in campo i danni sono enormi, ma se non si torna è un vero e proprio disastro. Se qualcuno non vuole giocare lo dica apertamente, ma se l’industria calcio non riparte fallisce”.