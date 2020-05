Carnevali: "Tutto in mano a medici e virologi, mi pare non si voglia far ripartire il calcio"

vedi letture

“Visto il protocollo, mi pare che non si voglia favorire la ripartenza”. È questo il J’accuse di Giovanni Carnevali, nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “Lunedì dovremmo ripartire e invece è tutto in alto mare. Il ritiro non è un problema, ma va rivisto. E avremmo già dovuto avere pronto anche il protocollo per le partite. Se sugli allenamenti è un problema, figuriamoci quello”.

Malagò ha detto che la quarantena va rivista.

“E allora che sia rivista. Ma io credo che il problema sia questo: è la Serie A che deve preparare i protocolli. Qui invece è tutto in mano a medici e virologi: sarebbe stato importante ascoltare i dirigenti. La quarantena prevista oggi si può tradurre in un modo: il calcio italiano non deve ripartire”.