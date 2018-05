Carraro a Sportitalia: "Mancini ok, ma serve filiera azzurra. Ancelotti..."

Ex presidente della FIGC e del CONI, Franco Carraro ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia. Questo un estratto dell'intervista che andrà in onda domani sera in versione integrale: "Quando il calcio italiano ha iniziato a ottenere buoni risultati a livello internazionale, c'erano Valcareggi, Bearzot e Vicini, una filiera di allenatori che maturavano a Coverciano. È vero che i tempi sono cambiati, Mancini va benissimo, ma dietro a lui serve organizzare qualcosa di simile. Ancelotti? Non è più un ragazzino. Magari pensa che sia meglio essere sotto stress durante undici mesi piuttosto che concentrare lo stress per un impegno solo con la Nazionale".