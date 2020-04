Carrascal del River fa impazzire Cassano. Ma ha già conquistato la Juventus

Antonio Cassano, che di talento s'intende, è rimasto colpito da un giocatore. E' Jorge Carrascal da Cartagena, classe 1998 del River Plate. Un giocatore che la Juventus ha da tempo messo nel mirino . Gli uomini mercato bianconeri hanno ricevuto relazioni entusiaste dal Sudamerica: a proposito del ragazzo che già quattro anni prima i bianconeri hanno seguito con attenzione. Poi dal Millionarios di Bogotà, scelse il Siviglia. Una sola partita tra i grandi, va in Ucraina al Karpaty. Torna in Sudamerica, prima in prestito, poi a titolo definitivo a una grandissima come il River Plate.

Esploso al Sub 20 All'ultimo Sub 20 la Juventus ne ha apprezzato tutte le qualità. Gioca trequartista in nazionale, con Gallardo gioca nei due uomini dietro i due attaccanti. In Europa c'è l'Ajax, ma nelle ultime settimane c'è la fila. La Juventus la guida da tempo. E ora, oggi, è arrivato anche un endorsment che magari non vorrà dir nulla, ma che suona come il riconoscimento, da talento a talento. Quello di Cassano.