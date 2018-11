Carrera: "Calcio italiano fuori dal tunnel. Juve favorita per la Champions"

Massimo Carrera, ex tecnico dello Spartak Mosca (da cui è stato esonerato dopo aver vinto un campionato: "Ero a un punto dalla seconda ma hanno deciso così"...), ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel giorno della sfida tra CSKA e Roma e Juventus e Manchester United: "La Roma non deve sottovalutare l'avversario, ha organizzazione e giovani interessanti, giocano un buon calcio. Bisogna affrontare questa partita come se fosse un big match. Non so spiegarmi il diverso rendimento dei giallorossi tra campionato e Champions League: magari la rosa non è adeguata per affrontare al massimo tutte le competizioni o non è facile tenere alte le motivazioni. La Juve? Sta dimostrando la sua forza, ha preso consapevolezza e credo sia una delle favorite per la vittoria finale. Il calcio italiano sta uscend fuori dal tunnel, ci sono 4 squadre che possono passare il turno e anche ieri Inter e Napoli hanno giocato bene contro due grandi formazioni".

Sulle parole di Paulo Sousa: "Ognuno può dire quello che vuole, è normale che abbia voglia di allenare ma credo non abbia offeso nessuno".