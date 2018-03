Cartoline da Viareggio, Abdou Diakhate: a quando il salto di qualità?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Golden Boy doveva essere lui, ma dopo 20 presenze, lascia la Viareggio Cup (alla quarta partecipazione) con una finale persa e la solita domanda: perché gioca ancora a questi livelli? Cinque gol e un assist da mediano parlano chiaro riguardo la sua superiorità in termini qualitativi e fisici, ma le mancanze dal punto di vista della continuità e dell'equilibrio mentale ne hanno rimandato ancora una volta il salto di qualità. Sousa se l'era portato in Prima Squadra e capiamo perché, Vergine ha preferito tenerselo ancora in Primavera, facendolo capitano e rimandando ancora il suo lancio tra i professionisti. Dopo una finale Scudetto e una al Viareggio, appare il giusto momento per lasciarlo andare (in prestito, ovviamente).

Nome: Abdou Lahat Diakhate

Data di nascita: 24 febbraio 1998

Nazionalità: senegalese

Ruolo: mediano davanti alla difesa

Squadra: Fiorentina Primavera

Assomiglia a: Yaya Tourè

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Fiorentina sconfitta in finale

- 7 presenze

- 5 gol e 1 assist