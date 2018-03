Cartoline da Viareggio, Edoardo Vergani: un solo gol, ma quanto pesa

Di lui abbiamo già parlato in occasione della nostra Top100 dei giovani italiani e al Viareggio non ha steccato: è il punto di riferimento degli Allievi dell'Inter ma già da tempo aggregato anche Primavera. Cecchino d'area di rigore, tecnicamente e tatticamente simile al compagno di squadra Pinamonti. Edoardo Vergani ha deciso la finalissima pur essendo il più giovane in campo, la dimostrazione che l'Inter giovanile ha qualità davvero infinita, che parte sin dall'Under 16 per diffondersi fino alla Primavera. Solo 73 minuti in campo, ma un gol pesantissimo, che ha comprensibilmente festeggiato alla grande. Una sola certezza, questa è solo la prima partecipazione alla Viareggio Cup.

Nome: Edoardo Vergani

Data di nascita: 24 febbraio 1998

Nazionalità: italiano

Ruolo: attaccante

Squadra: Inter Primavera

Assomiglia a: Mauro Icardi

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Inter campione

- 3 presenze

- 1 gol, l'ultimo