Cartoline da Viareggio, Facundo Colidio: fuori mercato

7 milioni di euro (così dicono dal Boca Juniors) per portarlo all'Inter possono sembrare tanti, ma all'Inter per il Settore Giovanile non badano a spese ed ecco che anche a Viareggio abbiamo potuto ammirare le giocate dell'argentino Facundo Colidio. Decisivo gol Parma, non all'altezza della sua fame nelle altre partite disputate, Colidio ha lasciato la squadra senza i suoi colpi nella fase più calda della manifestazione, ma come è evidente la squadra ha saputo reagire alla grande a questa perdita, così come a quella di Odgaard. Il classe 2000 si è dimostrato attaccante completamente fuori mercato, ma anche in grado di essere decisivo coi suoi colpi a questi livelli.

Nome: Facundo Colidio

Data di nascita: 4 gennaio 2000

Nazionalità: argentino

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Inter Primavera

Assomiglia a: Kun Aguero

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Inter campione

- 3 presenze

- 1 gol