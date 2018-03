Cartoline da Viareggio - Franchini, cavallo di ritorno re degli inserimenti

A gennaio il suo ritorno a Sassuolo. Simone Franchini, dopo l’esperienza di sei mesi con la Ternana, ha riabbracciato i colori neroverdi. Centrocampista dotato di ottima visione di gioco e capace di inserirsi negli spazi aggredendo l’area di rigore. Alla Viareggio Cup si è distinto disputando cinque partite e sfornando un assist per i compagni. Un importante giocatore in prospettiva per una squadra, quella emiliana, da sempre molto attenta alle vicende giovanili di casa nostra.

Nome: Simone Franchini

Data di nascita: 30 marzo 1998

Nazionalità: italiana

Ruolo: centrocampista

Squadra: Sassuolo

Assomiglia a: Piotr Zielinski

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

-Sassuolo eliminato nei quarti di finale dalla Fiorentina

-5 presenze

-1 assist