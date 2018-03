Cartoline da Viareggio, Gabriele Gori: Golden boy di nome e di fatto

© foto di Giacomo Morini

Con i quattro realizzati a Viareggio (in cinque gare), sono 18 centri in 27 gare per Gabriele Gori, decimo Golden Boy della storia della manifestazione, un talento che la Fiorentina si coccola e su cui anche i tecnici federali sanno di poter contare. Fiuto del gol ma anche una crescita tattica importante rispetto all'anno passato, quando Gori faceva la riserva di Mlakar, pur facendo intravedere margini importantissimi. Completamente confermati dodici mesi dopo, quando la maglia di titolare è stabilmente sulle sue spalle: la palla gol sbagliata in finale è pesante, ma fa comunque parte di un percorso di crescita assolutamente normale. Gli addetti ai lavori, Samaden in primis, sono tutti a scommettere che nel giro di poco il '99 di Firenze è destinato a ripetere il percorso di un certo Federico Chiesa.