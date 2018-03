Cartoline da Viareggio, Hamed Junior Traorè: il 2000 che sbalordisce

Salito agli onori delle cronache più per il deprecabile episodio della sassaiola ai danni dei giocatori dell'Empoli, dopo l'ottavo di finale perso contro la Fiorentina a Scandicci, il fantasista Hamed Junior Traorè ha confermato i lampi di talento mostrati già l'anno scorso. Trattasi di un giocatore in grado di fare la differenza con giocatori di due o tre anni più grandi di lui, un talento che le big hanno già messo da tempo sotto osservazione ma che l'Empoli ha tutte le intenzioni di tenersi strettissima. Si era già fatto vedere l'anno scorso e ha confermato quanto di buono avevamo visto anche in questa edizione della rassegna toscana, nonostante l'infelice conclusione di squadra della stessa.

Nome: Hamed Junior Traorè

Data di nascita: 16 febbraio 2000

Nazionalità: italiano

Ruolo: Trequartista

Squadra: Empoli Primavera

Assomiglia a: Breel Embolo

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Empoli eliminato agli ottavi di finale

- 4 presenze

- 2 gol e 1 assist