Cartoline da Viareggio, Ivan Lepinjica: il nuovo Milinkovic-Savic è croato

Tra i talenti non italiani che si sono messi in mostra maggiormente alla Viareggio Cup, spicca sicuramente il nome di Ivan Lepinjica, centrocampista di quasi due metri in forza al Rijeka che nella rassegna toscana ha stupito per maturità tattica oltre che per mezzi fisici. Oltre un metro e novanta di giocatore che, va sicuramente rifinito, ma che dimostra già una padronanza del campo rara a 18 anni, ancor più rara per un giocatore con tali disponibilità dal punto di vista fisico. Il paragone, anche per il modo di giocare del croato, vien da sé: ricorda tanto un primo Sergej Milinkovic-Savic, anche per la capacità di entrare senza difficoltà sia nella manovra offensiva della squadra che in quella difensiva.

Nome: Ivan Lepinjica

Data di nascita: 9 luglio 1999

Nazionalità: croato

Ruolo: centrocampista a tutto campo

Squadra: Rijeka Primavera

Assomiglia a: Sergej Milinkovic-Savic

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Rijeka eliminato ai quarti di finale

- 4 presenze

- 1 gol