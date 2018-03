Cartoline da Viareggio, Jovan Kokir: il Savicevic di Belgrado

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il cammino del Partizan non è stato lunghissimo, ma Jovan Kokir ha saputo comunque catturare l'attenzione di chi guardava la squadra bianconera dalle tribune della Viareggio Cup nelle tre gare giocate. I sei punti collezionati non sono però bastati a far proseguire l'avventura dei serbi in fase finale, nonostante il gol e i due assist firmati da Kokir in tre partite. Il numero 10 classe 2000 ha mostrato le caratteristiche che ci aspetterebbe da un fantasista balcanico. Rapidità, visione di gioco, capacità di superare il diretto avversario nello stretto grazie alle qualità tecniche di cui è fornito.

Nome: Jovan Kokir

Data di nascita: 25 aprile 2000

Nazionalità: serbo

Ruolo: fantasista

Squadra: Partizan Belgrado Primavera

Assomiglia a:

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Partizan Belgrado eliminato ai gironi

- 3 presenze

- 1 gol e 2 assist