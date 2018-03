Cartoline da Viareggio, Lamin Colley: la vera sorpresa ducale

Arrivato in prestito dalla Sammaurese proprio per la Viareggio Cup, il gambiano Lamin Colley è stata una delle sorprese più positive della 70^ edizione della manifestazione: esterno d'attacco dalla grande velocità e dal discreto fiuto del gol, ha totalizzato già una decina di presenze nei Dilettanti prima di sbarcare in Emilia per la rassegna toscana. Dopo aver guidato la formazioni di Iori a una sorprendente fase finale, il giovane attaccante esterno ha saputo mettere in difficoltà anche le difese di Milan e Inter, guadagnandosi l'attenzione di tutti gli addetti ai lavori. Ora il Parma lavora per confermarlo, come rivelato anche dal responsabile Luca Piazzi.

Nome: Lamin Colley

Data di nascita: 24 febbraio 1998

Nazionalità: gambiano

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Parma Primavera

Assomiglia a: Raheem Sterling

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Parma eliminato in semifinale

- 6 presenze

- 2 gol