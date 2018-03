Cartoline da Viareggio, Leandro Fernandes: il Makele bianconero

Arrivato nell'ultimo giorno di gennaio dal PSV Eindhoven, il centrocampista olandese ma di chiare origini angolane Leandro Fernandes si è dimostrato calciatore equilibrato e in grado di essere utile sin da subito alla formazione di Dal Canto, che non lo ha mai tolto dal campo infatti durante tutta la durata della Viareggio Cup. Trattasi di un regista di grande fisico, in grado di dare enorme equilibrio alla difesa. Spesso e volentieri lo si trova infatti arretrato di una decina di passi, a disposizione dei difensori, ma anche una ventina di metri spostato in avanti, a collegare centrocampo e attacco. Portato da Raiola con grande scalpore in Olanda, l'impressione è che a breve lo vedremo aggregato con grande frequenza alla Prima Squadra di Allegri.

Nome: Leandro Fernandes

Data di nascita: 25 dicembre 1999

Nazionalità: olandese

Ruolo: regista

Squadra: Juventus Primavera

Assomiglia a: Claude Makélelé

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Juventus eliminata in semifinale

- 5 presenze

- Mai sostituito