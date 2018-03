Cartoline da Viareggio - Martorelli: geometrie al servizio della squadra

Difficilmente Ferrario e Corallo ne fanno a meno. Anzi, Carlo Martorelli è un perno imprescindibile del centrocampo dello Spezia. 13 presenze in campionato, tante geometrie e inviti per i compagni. Quanta sfortuna però nella Viareggio Cup. Dopo una gara una positiva contro l’Abuja, esce per infortunio nella seconda giornata della fase a gironi per un infortunio, gara in cui aveva comunque brillato. Elemento da tenere sotto controllo per il prosieguo della stagione e nell’immediato futuro. Le geometrie dello Spezia, per ora Primavera poi chissà, hanno ancora bisogno di lui.

Nome: Carlo Martorelli

Data di nascita: 13 maggio 1999

Nazionalità: italiana

Ruolo: centrocampista

Squadra: Spezia

Assomiglia a: Lucas Biglia

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

-Spezia eliminato negli ottavi dal Genoa

-2 presenze