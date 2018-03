Cartoline da Viareggio, Matej Vuk: dribblomane della fascia sinistra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra i gioielli del Rijeka, fermato ai quarti di finale dalla Juventus alla Viareggio Cup, ha saputo mettersi in mostra anche Matej Vuk, esterno sinistro d'attacco dalle enormi qualità tecniche ma non ancora maturo dal punto di vista tattico. Fin troppo individualista, ma spesso in grado di raggiungere la superiorità numerica grazie ai suoi dribbling micidiali, di cui ha dato un assaggio in particolare nelle due sfide contro la Juve. Un talento da sgrezzare, ma che sembra in grado di dare tanto, se disciplinato. E sembra che il Sassuolo abbia già preso appunti sul proprio taccuino.

Nome: Matej Vuk

Data di nascita: 10 giugno 2000

Nazionalità: croato

Ruolo: esterno d'attacco

Squadra: Rijeka Under 19

Assomiglia a: Hatem Ljajic

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Rijeka Under 19 eliminato ai quarti di finale

- 5 presenze

- 2 gol