Cartoline da Viareggio, Matteo Rover: l'irrinunciabile jolly di Vecchi

Dodici presenze alla Viareggio Cup fanno di Matteo Rover uno dei gioatori più presenti di sempre alla manifestazione, considerando anche la possibilità concreta di poter partecipare anche l'anno venturo, ma da fuoriquota. A differenza dei vari Colidio, Odgaard, Emmers, Pompetti, Corrado e Merola non ha dovuto rispondere a convocazioni da parte della Nazionale azzurra e ha disputato tutta la Viareggio Cup. Buon per Vecchi, che non ha saputo rinunciare al giocatore, vero e proprio jolly in grado di giocare praticamente in ogni ruolo di centrocampo e attacco, nemmeno in finale, nonostante le condizioni non perfette dopo sei dare da titolare e un problemino fisico che lo aveva costretto a uscire contro il Parma. Il classico giocatore che fa le fortune di ogni tecnico.

Nome: Matteo Rover

Data di nascita: 20 febbraio 1999

Nazionalità: italiano

Ruolo: centrocampista, esterno, attaccante

Squadra: Inter Primavera

Assomiglia a: Simone Padoin

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Inter campione

- 7 presenze

- 1 gol