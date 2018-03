Cartoline da Viareggio - Micovschi: la freccia rossoblù che viene dall’est

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La freccia rossoblu arriva dall’est. Claudiu Micovschi è certamente uno degli elementi da tenere sott’occhio della rosa, certamente di qualità, a disposizione di Carlo Sabatini. Esterno mancino dotato di grande accelerazione e soprattutto grande tecnica sta segnando gol a grappoli in Primavera, 11 in 22 presenze, e sfornando un buon numero di assist per i compagni. Alla Viareggio Cup il percorso è netto: due reti in altrettante presenze. L’unico rammarico è averlo visto poco in campo in questo torneo visto l’impegno con la nazionale rumena Under 19, ma il prospetto è molto interessante in chiave futura. Per un Genoa che punta molto sui ragazzi.

Nome: Claudiu Micovschi

Data di nascita: 19 maggio 1999

Nazionalità: rumena

Ruolo: ala sinistra

Squadra: Genoa

Assomiglia a: Lorenzo Insigne

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

-Genoa eliminato ai quarti di finale dall’Inter

-2 presenze

-2 gol