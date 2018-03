Cartoline da Viareggio, Peng Peng: la scuola Rampulla dà risultati

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

C'è spazio anche per la Cina nelle nostre Cartoline, con gli asiatici alla prima partecipazione nella rassegna internazionale ma in grado di colleziona una ottima figura. Il portiere Peng Peng, in particolare, è stato in grado di colpire gli osservatori sugli spalti nelle tre partite giocate, due delle quali ha saputo concludere senza subire reti. I quattro punti collezionati non sono stati sufficienti per mandare gli asiatici in finale ma testimoniano comunque la crescita di un movimento che da qualche mese è sotto gli effetti delle cure di Rampulla: "Il materiale è molto buono. I portieri cinesi mi hanno sorpreso. C'è da migliorare la tecnica ma c'è la possibilità di migliorarsi e bisogna cercare di farlo. Strutturalmente direi che sono molto forti, il livello è medio-alto e il fatto che sia vietato acquistare portieri stranieri ci dà una mano a dar la possibilità ai portieri cinesi di crescere", la sua testimonianza diretta.

Nome: Peng Peng

Data di nascita: 24 novembre 2000

Nazionalità: cinese

Ruolo: portiere

Squadra: Cina Under 19

Assomiglia a: Zeng Cheng

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Cina Under 19 fuori ai gironi

- 3 presenze

- 1 gol subito e due clean sheet