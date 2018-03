Cartoline da Viareggio - Salcedo: il Genoa può attendere ma che colpi

“Deve crescere e maturare, ma ha talento per diventare importante in futuro”. Parole di mister Carlo Sabatini. Il destinatario è Eddy Salcedo, talento classe 2001 del Genoa Primavera. Attaccante esterno nel tridente del tecnico rossoblu è uno dei profili più interessanti della Cantera del Vecchio Grifone. “Orfano” del suo fratellino Pellegri, passato al Monaco, il ragazzo sta mettendo in mostra colpi da grande giocatore. Nella Viareggio Cup ha collezionato cinque presenze e tre gol, due delle quali decisive per l’approdo ai quarti di finale nel match contro lo Spezia. Deve crescere e maturare, sarebbe addirittura in età da Allievi Nazionali, ma se i colpi e il talento sono questi impiegherà poco a compiere il grande salto.

Nome: Eddy Salcedo

Data di nascita: 1 ottobre 2001

Nazionalità: italo-colombiana

Ruolo: attaccante

Squadra: Genoa

Assomiglia a: Dries Mertens

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

-Genoa eliminato ai quarti di finale dall’Inter

-5 presenze

-3 gol e 1 assist