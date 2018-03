Cartoline da Viareggio - Satalino: altro colpo tricolore del Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo da sempre è attento alle vicende riguardanti i giovani italiani. E’ il caso di Giacomo Satalino che il club neroverde ha strappato alla Fiorentina, che a sua volta ha voluto puntare su Cerofolini. 19 anni il prossimo 20 maggio, l’estremo difensore si è messo in luce nella Viareggio per le sue parate spesso decisive. Grande senso della posizione fra i pali e scelte giuste nell’uscita, sarà uno dei portieri di cui si sentirà certamente parlare in futuro. Sognando magari di diventare il novello Donnaurmma.

Nome: Giacomo Satalino

Data di nascita: 20 maggio 1999

Nazionalità: itailana

Ruolo: portiere

Squadra: Sassuolo

Assomiglia a: Gianluigi Donnarumma

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

-Sassuolo eliminato nei quarti di finale dalla Fiorentina

-5 presenze

-5 gol subiti