Cartoline da Viareggio, Tommaso Pobega: nuovi Kucka crescono

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nuovo Juraj Kucka gioca proprio nel Milan, squadra Primavera, ed è nativo di Trieste: il biondissimo centrocampista Tommaso Pobega ha dimostrato di avere tutto quello che serve per essere utile, già da ora, ad un club professionistico. Parliamo di un centrocampista capace di giocare senza problemi davanti alla difesa, ma anche di accompagnare l'azione pericolosamente, come ha fatto per esempio nella sfida contro il Parma, con un destro violento e preciso su cui il portiere ducale Adorni ha potuto fare davvero poco. Capello biondo e fisico aitante, ma anche un intelligenza tattica che ha portato Lupi a schierarlo anche come centrale difensivo alla bisogna. Ma è un peccato allontanarlo dalla porta avversaria, visto il destro di cui natura lo ha dotato.

Nome: Tommaso Pobega

Data di nascita: 15 luglio 1999

Nazionalità: italiano

Ruolo: mezzala

Squadra: Milan Primavera

Assomiglia a: Juraj Kucka

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Milan eliminato agli ottavi di finale ai rigori

- 3 presenze

- 1 gol