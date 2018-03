Cartoline da Viareggio - Zanimacchia, bomber che sogna i grandi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

20 anni ancora da compiere ma già una convocazione in prima squadra. Era l’estate del 2016 e Luca Zanimacchia fece due settimane in ritiro con Ivan Juric e i suoi ragazzi fra le montagne di Neustift. Poi il passaggio in Primavera e una crescita costante. Anche quest’anno l’attaccante esterno rossoblu sta facendo grandi cose con Carlo Sabatini. Parte sull’esterno per poi accentrarsi e cercare la conclusione verso la porta avversaria. Al Viareggio ha lasciato il segno con i suoi Grifoncini. Suo, e anche di pregevole fattura, il gol nell’ottavo di finale vinto contro lo Spezia, con un messaggio che può anche essere diretto a Davide Ballardini e al suo staff. Il futuro del Genoa è già in casa.

Nome: Leonardo Zanimacchia

Data di nascita: 19 luglio 1998

Nazionalità: italiana

Ruolo: attaccante

Squadra: Genoa

Assomiglia a: Stephan El Shaawawy

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

-Genoa eliminato nei quarti di finale dall’Inter

-4 presenze

-1 gol e 3 assist