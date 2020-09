Caso-Acerbi rientrato, arrivano Fares e Muriqi. Cosa ha fatto la Lazio questa settimana

Dopo un lungo inseguimento, la Lazio ha finalmente definito gli acquisti di Vedat Muriqi e Mohamed Fares, che andranno a rinforzare rispettivamente l'attacco e la corsia mancina della squadra di Inzaghi. La società capitolina è stata anche impegnata a sgonfiare il caso-Acerbi, che aveva manifestato un certo malumore sulla questione rinnovo prima della sfida tra Olanda e Italia.

Allarme rientrato - Il difensore centrale resterà ancora a Roma, titolare inamovibile del trio arretrato. Con lui ci sarà anche Luiz Felipe, che è pronto a rinnovare fino al 2025, ma non Bastos, in uscita e seguito dal Basaksehir. Anche Milan Badelj è tra i partenti: il regista croato piace al Genoa.

Fattore K - Tare spera di regalare al tecnico piacentino Marash Kumbulla, per il quale servirà uno sforzo economico considerevole. L'alternativa è Ozan Kabak dello Schalke 04. Intanto è arrivato a Roma l'ormai ex laterale della SPAL, che è pronto a sottoporsi ai test medici e a firmare il contratto con i biancocelesti. Per quanto riguarda l'attaccante kosovaro, invece, i tempi non saranno così brevi ma l'accordo è stato trovato da tempo.