Caso Arthur a Barcellona, l'editoriale di Sport: "Il giocatore ha in parte ragione, ma così sbaglia"

vedi letture

"Barça-Arthur, un caso che ci si poteva aspettare". Il giornalista Lluís Miguelsanz, vicedirettore del quotidiano catalano Sport, commenta così nel suo editoriale di oggi la rottura ormai totale tra i blaugrana e il promesso sposo della Juventus.

"Arthur - si legge - ha capito che mister Setién non contava su di lui e ha forzato la mano, ma si sbaglia. Rescindere un contratto unilateralmente e andarsene sbattendo la porta non è mai una buona notizia, nonostante il giocatore abbia in parte ragione. Arthur non voleva andarsene dal Barça, ma lo ha fatto triplicando il suo stipendio", il commento di Miguelsanz sul nuovo caso legato al classe '96.