Caso Arthur a Barcellona, la reazione del club catalano alla ribellione: "Delusione e sorpresa"

"Delusione e sorpresa: così il Barça ha vissuto la ribellione di Arthur". È questo il titolo di un articolo di Sport sulla reazione del club culé all' ammutinamento del centrocampista brasiliano, che ha deciso di restare in vacanza in Brasile senza presentarsi alla ripresa degli allenamenti in vista del finale di stagione.