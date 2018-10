© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"È solo una bolla di sapone". L'avvocato del Genoa, Alessandro Vaccaro, chiosa così sulla vicenda dei presunti assegni scoperti presentati dal club ligure al Wisla Cracovia per il pagamento di Brlek: "Domani o al massimo mercoledì andrò in Procura per depositare tutti i documenti che attestano come i pagamenti siano avvenuti regolarmente. Compresa una mail di ringraziamento da parte del Wisla.

Respingiamo ogni singola contestazione, a monte di questa denuncia c'è un disguido: il Wisla ha fatto scadere alcuni assegni, che a quel punto non erano più esigibili. Successivamente il problema è stato risolto e il pagamento è andato a buon fine. Altrimenti non si spiega come la società abbia ottenuto l'iscrizione al campionato, se avesse commesso una tale mancanza".