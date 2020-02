vedi letture

Caso City, Guardiola: "Ho fiducia nel club. Combatteremo e saremo in Champions"

Ai microfoni della BBC, Pep Guardiola ha parlato del ban per due stagioni dalla Champions comminato dalla UEFA. "Ci appelliamo. Quando credi di essere dalla parte del giusto, devi combattere. Ho fiducia nella società al 100%, per quel che han fatto, per quel che mi hanno spiegato". Un tema toccato anche a Sky Sports UK. "Siamo ottimisti. Alla fine la verità prevarrà e la prossima stagione, se dovessimo qualificarci per la Champions League, saremo lì".