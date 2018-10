Caso CR7, Agnelli: "L'ho guardato negli occhi, crediamo alle sue parole"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna Andrea Agnelli ha parlato anche della vicenda dell'accusa di stupro che coinvolge Cristiano Ronaldo. Queste le parole del presidente della Juventus: "Sono molto sereno avendogli parlato in modo diretto, guardandolo negli occhi, appena è emerso il caso. Mi è sembrato molto sincero e il suo atteggiamento nelle settimane successive non può che confermare queste sensazioni iniziali. Dopodiché le scelte sono sue, ma gli ho ribadito che la porta è sempre aperta. Siamo pronti a sostenerlo, come facciamo con tutte le donne e gli uomini della Juventus quando pensiamo che si siano comportati in maniera corretta".